CNNi: Ποιες χώρες που εισάγουν προϊόντα από το Ιράν θα επηρεαστούν από τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ σημαίνει ότι το Ιράν πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στις παγκόσμιες εξαγωγές των προϊόντων του.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το CNNi, θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στους αγοραστές ιρανικών προϊόντων. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η Κίνα, η Τουρκία, η Ινδία και το Πακιστάν, οι οποίες συνολικά εισήγαγαν προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Ιράν το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Πολυπλοκότητας (OEC)

Οι κορυφαίες εξαγωγές του Ιράν το 2024 ήταν τα πολυμερή αιθυλενίου και ο σιδηρομετάλλευμα, σύμφωνα με το OEC, μαζί με τα παράγωγα ακυκλικών αλκοολών και το αέριο πετρελαίου.

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία ήταν επίσης μεγάλοι εισαγωγείς ιρανικών προϊόντων το 2024, σύμφωνα με το OEC.