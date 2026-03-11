CNNi: H Ρωσία βοηθά το Ιράν με τεχνογνωσία για τα drone που απέκτησε από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία βοηθά το Ιράν προσφέροντας την τεχνογνωσία για τα drone που έχει αποκτήσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία για να χτυπήσει στόχους των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου στη Μέση Ανατολή.

Αυτό αποκαλύπτει το CNNi επικαλούμενο έναν δυτικό αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, σχεδιασμένα από το Ιράν αλλά μαζικά παραγόμενα από τη Μόσχα για χρήση στην Ουκρανία, έχουν σημειώσει απροσδόκητα επιτυχία στη διείσδυση στις αεράμυνες των χωρών του Κόλπου.

Η ανταλλαγή ρωσικών πληροφοριών με το Ιράν είναι γνωστή αλλά η παροχή συγκεκριμένης τεχνογνωσίας αποτελεί ένα νέο επίπεδο υποστήριξης.

«Αυτό που ήταν μια γενική υποστήριξη γίνεται τώρα πιο ανησυχητικό, λόγω των στρατηγικών στόχευσης drone που εφάρμοσε η Ρωσία στην Ουκρανία», δήλωσε ένας αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Αν και αρνήθηκε να προσδιορίσει το ακριβές είδος της βοήθειας, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed εναντίον της Ουκρανίας κατά κύματα, με πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν μαζί και να αλλάζουν τακτικά πορεία για να ξεφύγουν από τις αεράμυνες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο X ότι «η Ρωσία έχει αρχίσει να υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σίγουρα θα βοηθήσει με πυραύλους και τους βοηθά επίσης με την αεράμυνα».

Ο ίδιος αποκάλθψε ότι το Κίεβο έχει στείλει ειδικούς σε αναχαιτίσεις drones στην περιοχή του Κόλπου, για να μοιραστούν την ουκρανική εμπειρογνωμοσύνη τους στην αναχαίτιση των σχετικά φθηνών Shaheds, τα οποία μπορούν να κοστίσουν 30.000 δολάρια. Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μικροσκοπικά αναχαιτιστικά αεροσκάφη που κοστίζουν περίπου 5.000 δολάρια το καθένα και μπορούν να παραχθούν γρήγορα.

Μία άλλη πηγή ανησυχίας είναι για τους δυτικούς αξιωματούχους είναι η χρήση ναρκών από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και για τις επιθέσεις με θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χαμηλής τεχνολογίας αλιευτικά σκάφη σε ομάδες κρούσης αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι έπληξε το USS Abraham Lincoln στην αρχή του πολέμου, αλλά οι ΗΠΑ το αρνήθηκαν. «Το Lincoln δεν χτυπήθηκε», δήλωσε η CENTCOM στο X εκείνη την εποχή. «Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν δεν πλησίασαν καν».

Δυτικός αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι η υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν ήταν «ανησυχητική», αλλά αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες.