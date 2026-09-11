CNNi: Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται στο Ριάντ για να στηρίξουν την εκστρατεία κατά των Χούθι

Στη Σαουδική Αραβία βρίσκονται περισσότεροι από 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας του Ριάντ κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθ ι στην Υεμένη.

Η βοήθεια αυτή παρέχεται τη στιγμή που οι συγκρούσεις στην περιοχή εντείνονται και ελλοχεύει ο κίνδυνος κλιμάκωσης σε ανοιχτό πόλεμο με τους Χούθι. Σε αυτή την περίπτωση ο φόβος είναι μήπως απειληθεί ένας δεύτερος σημαντικός θαλάσσιος διάδρομος διακίνησης εμπορευμάτων από τη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλύπτει το CNNi σύμφωνα με πολλές πηγές που γνωρίζουν την επιχείρηση.

H παρουσία του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού εντάσσεται στο πλαίσιο μιας νεοσύστατης διοίκησης κοινών δυνάμεων, η οποία συγκροτήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω ενδείξεων ότι το Ιράν ενέτεινε τις προσπάθειές του να συνδράμει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε μία από τις πηγές. Ο εν λόγω Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε τον συνολικό αριθμό των στρατιωτικών σε περίπου 200 άτομα.

Η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων που συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία επιβεβαιώθηκε στο CNNi από πέντε πηγές που είναι ενήμερες για τις επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ έχουν βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο στόχευσης που επιτρέπει στους αξιωματικούς του στρατού να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, δήλωσε στο CNNi Αμερικανός αξιωματούχος, παρομοιάζοντάς το με το σύστημα Maven που χρησιμοποιεί το Πεντάγωνο.

Μια άλλη πηγή, ενήμερη για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ παρέχουν στη Σαουδική Αραβία υποστήριξη στόχευσης «γεωχωρικών δεδομένων» για πλήγματα κατά των Χούθι. Ωστόσο, η αμερικανική υποστήριξη υπόκειται επί του παρόντος σε αυστηρούς περιορισμούς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι ΗΠΑ μοιράζονται πληροφορίες με τη Σαουδική Αραβία – όπως άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν – αλλά δεν συμμετέχουν άμεσα σε πλήγματα. Επίσης, οι ΗΠΑ δεν παρέχουν βοήθεια αναφορικά με τον ανεφοδιασμό σαουδαραβικών πολεμικών αεροσκαφών ούτε προσφέρουν άλλη επιχειρησιακή υποστήριξη, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες συγκρούσεις με τους Χούθι.

Αντιθέτως, η προσπάθεια εστιάζει στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Όλες οι πηγές χαρακτήρισαν την προσπάθεια αυτή ως επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας και της εκπαίδευσης που οι ΗΠΑ παρείχαν ήδη στη Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί ισχυρό περιφερειακό σύμμαχο.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο CNNi ότι «ως πάγια τακτική, δεν σχολιάζουμε ζητήματα που αφορούν πληροφορίες».

Ανησυχητική προέλαση των Χούθι

Η αμερικανική υποστήριξη παρέχεται εν μέσω πρόσφατων προελάσεων των Χούθι, με τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών να αναζωπυρώνονται για πρώτη φορά με τόση ένταση από το 2022. Εκείνη τη χρονιά είχε επιτευχθεί μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης της Υεμένης, ωστόσο, έκτοτε, η χώρα παραμένει ουσιαστικά διαιρεμένη στα δύο.

Την Πέμπτη (9/9), Χούθι κατέλαβαν ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο θα μπορούσε να τους επιτρέψει να απειλήσουν μια κρίσιμη θαλάσσια οδό – το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα οι αντάρτες σκότωσαν δεκάδες αμάχους σε επίθεση με πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, οι μνήμες της πολυετούς και αμφιλεγόμενης υποστήριξης στον εντοπισμό στόχων που παρείχαν οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ριάντ κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Ομπάμα και της πρώτης θητείας Τραμπ δεν σβήνουν. Επικριτές σημειώνουν ότι πρόκειται για μια πρακτική που συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια εκστρατεία μηνών κατά των Χούθι στην Υεμένη, η οποία κατέληξε σε μια αιφνίδια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το CNNi είχε μεταδώσει τότε ότι ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, Στρατηγός Νταν Κέιν, πίεσε για τον τερματισμό εκείνης της επιχείρησης αμέσως μόλις επικυρώθηκε ο διορισμός του ως κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, λόγω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ στερούνταν σαφούς στρατηγικής απεμπλοκής.

Ο στρατηγικός ρόλος του Ριάντ

Αν και η Σαουδική Αραβία ήταν αρχικά διστακτική στο να εμπλακεί υπερβολικά στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν – αρνούμενη μάλιστα να στηρίξει τις αρχικές αμερικανικές προσπάθειες συνοδείας εμπορικών πλοίων που επηρεάζονταν από τον πόλεμο – οι ολοένα και πιο επιθετικές ενέργειες των Χούθι έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία για το ενδεχόμενο ανοίγματος ενός δεύτερου μετώπου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Υεμένη εκατοντάδες αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), οι οποίοι συνεργάζονται με τους Χούθι με στόχο το τελικό κλείσιμο του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ – που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό – όπως δήλωσε στο CNNi ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μάλιστα στο παρελθόν το αμερικανικό μέσο είχε μεταδώσει ότι το Ιράν σχεδίαζε μια οικονομική «πυρηνική επιλογή» σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Να ωθήσει τους Χούθι να κλείσουν τη συγκεκριμένη κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με την παρουσία των Φρουρών της Επανάστασης στην Υεμένη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν εμπλέκεται στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ήδη υπερβολικά επιβαρυμένες μετά από περισσότερους από έξι μήνες συγκρούσεων με το Ιράν, διάστημα κατά το οποίο τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones, έχουν υποστεί παρατεταμένες περιόδους ανάπτυξης και αντιμετωπίζουν ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών.

Ο αμερικανικός στρατός εστιάζει επίσης το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του σε επιχειρήσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, πραγματοποιώντας πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, συνοδεύοντας εμπορικά πλοία στη θαλάσσια οδό και διατηρώντας ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια της Τεχεράνης.

Παράλληλα, στους κόλπους του στρατού υπάρχει έντονος δισταγμός ως προς την πολύ στενή εμπλοκή σε μια εκστρατεία πληγμάτων της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι, ιδίως εάν κάποιο πλήγμα έχει δυσμενή εξέλιξη και προκληθούν απώλειες αμάχων, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, όπως εξήγησε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν είναι πια όπως παλιά», ανέφερε άλλη πηγή.