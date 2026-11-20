Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δηλώνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και πριν την συνέτευξη Τύπου που αναμένεται σε λίγη ώρα για τη χθεσινή σύνοδο με τον Ρώσο και τον Κινέζο πρόεδρο.

«Ο Πρόεδρος θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος, ώστε να σταματήσουν οι άσκοπες δολοφονίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να διαδραματίζουν εποικοδομητικό ρόλο στις συνομιλίες και με τις δύο πλευρές, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε δήλωσή του στο CNNi.

«Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και να φέρει και τις δύο χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και ο Πρόεδρος είναι αισιόδοξος ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Λίγες ώρες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναχώρησε από την Κίνα — όπου συναντήθηκε για ιστορικές τριμερείς συνομιλίες με τον Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ — η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση, με το Κίεβο να λέει ότι η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον 110 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία πριν τον Ιανουάριο

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους ότι επιθυμεί το Κίεβο να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία έως τις αρχές Ιανουαρίου, πριν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.