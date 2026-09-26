CNN: Το τηλεοπτικό δίκτυο αποκλείστηκε από σημερινή προγραμματισμένη μετακίνηση του προέδρου Τραμπ

Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες, Παρασκευή, το ειδησεογραφικό μέσο.

Οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολλεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης (pool coverage) του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα, πρόσθεσε το αμερικανικό μέσο.

Ωστόσο ενημερωτικό σημείωμα από τον Λευκό Οίκο που παραθέτει το πρόγραμμα του Τύπου για σήμερα παρέλειψε το CNN.

Η παράλειψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των τριών αυτών δημοσιογραφικών οργανισμών στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα για διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Στη συνέχεια δικαστής έδωσε εντολή για την προσωρινή αποκατάσταση της πρόσβασης στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των τριών ειδησεογραφικών μέσων.

Τα πέντε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα – ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC – εναλλάσσονται στη δημοσιογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου, παρέχοντας το οπτικοακουστικό υλικό και σε άλλα μέσα ενημέρωσης (γνωστό στα αγγλικά ως pool coverage).