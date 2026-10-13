CNN: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκίλφοϊλ – «Την απέλυσαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση»

Το παρασκήνιο της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα αποκαλύπτει το CNN, σύμφωνα με το οποίο η ίδια όχι μόνο δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί, αλλά φέρεται να πίστευε ότι είχε εξασφαλίσει την παραμονή της στη θέση.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το αμερικάνικο δίκτυο, παρά τη δυσαρέσκεια που εξέφραζαν κυβερνητικά στελέχη για τις καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς της Γκίλφοϊλ, η ίδια εμφανιζόταν απρόθυμη να παραιτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και επιχειρούσε να εξασφαλίσει τη στήριξη ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Όπως ανέφεραν πηγές στο CNN, ακόμη και πριν δημοσιοποιηθούν οι καταγγελίες, η Γκίλφοϊλ είχε αρχίσει να επικοινωνεί με συμμάχους της εντός και εκτός της κυβέρνησης, ζητώντας βοήθεια για τη διαχείριση του δημοσιεύματος που επρόκειτο να κυκλοφορήσει.

Αρχικά, η Γκίλφοϊλ είχε υποστηρίξει σε ορισμένους κυβερνητικούς συμμάχους της ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονταν ήταν ανακριβείς. Αργότερα, οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι ο δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ0, Έρικ Ντέτερς, της όφειλε χρήματα για υπηρεσίες που του είχε προσφέρει και ότι το αίτημά της να εξοφλήσει λογαριασμό της American Express ύψους 100.000 δολαρίων αποσκοπούσε στην είσπραξη αυτής της οφειλής.

Η ίδια επέμενε ότι ο Ντέτερς έλεγε ψέματα και ότι επρόκειτο για παρεξήγηση, υποστηρίζοντας πως της χρωστούσε χρήματα και ότι δεν επρόκειτο για συναλλαγή με αντάλλαγμα την άσκηση επιρροής.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές, το Σαββατοκύριακο, η Γκίλφοϊλ είχε διαμηνύσει σε συμμάχους της ότι δεν επρόκειτο να παραιτηθεί, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα την απέπεμπαν.

Ωστόσο, οι προσπάθειές της δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια που είχαν προκαλέσει οι αποκαλύψεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιθυμούσε ιδιαίτερα την αποχώρησή της.

«Ουσιαστικά, την απέλυσαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση», σχολίασε μία από τις πηγές.

Σημειώνεται ότι την απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Κέιτι Ζακαράια, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή τύχη», δήλωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε λιγότερο θετικός απέναντί της όταν ρωτήθηκε αργότερα από δημοσιογράφους για την απόφαση. «Δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν είχε μιλήσει προσωπικά με τη Γκίλφοϊλ.

Η πρώτη αντίδραση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήρθε με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, στην οποία έκανε απολογισμό της θητείας της, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την αποχώρησή της, την ώρα που οι σχετικές διαδικασίες είχαν ήδη δρομολογηθεί.