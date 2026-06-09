CNN: Ούτε μία, ούτε δύο… 38 φορές ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι «προ των πυλών»

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπανακοίνωσε κατάπαυση του πυρόςμε το Ιράν, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Απριλίου ότι είχαν «προχωρήσει πολύ», αλλά χρειάζονταν δύο εβδομάδες για «να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η συμφωνία». Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι τιμή μας που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυσή του».

(AP Photo/Jacquelyn Martin)

Δεν υπήρξε καμία λύση, φυσικά. Ωστόσο, ο Τραμπ εδώ και δύο μήνες συνεχίζει μονίμως να υπονοεί ότι μια συμφωνία είναι προ των πυλών.

Συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν από την εκεχειρία, το έχει κάνει τουλάχιστον 38 φορές: έχει πει ευθέως — σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες εμφανίσεις και τηλεφωνικές κλήσεις με τα μέσα ενημέρωσης — ότι μια συμφωνία είναι κοντά ή υποστήριξε ότι το Ιράν ήθελε απεγνωσμένα να την ολοκληρώσει.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα περισσότερο από ό,τι στις 7 Απριλίου. Αλλά ο Τραμπ συνεχίζει να το λέει, είτε επειδή προσπαθεί να ηρεμήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είτε πράγματι νομίζει ότι μπορεί να το κάνει πραγματικότητα. Αλλά σαφώς δεν είναι ένας ισχυρισμός που ο κόσμος παίρνει πλέον στα σοβαρά.

Το χρονικό

Οι σχετικοί ισχυρισμοί του προέδρου ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους έξω από το Air Force One για υποτιθέμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και ανέφερε «σημαντικά σημεία συμφωνίας, θα έλεγα — σχεδόν όλα τα σημεία συμφωνίας».

(Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Στην πραγματικότητα όμως το Ιράν είχε αρνηθεί οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις.

Την επόμενη μέρα, άρχισε να λέει αυτό που έχει γίνει ρεφρέν: «το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κλείσει μια συμφωνία».

Μέχρι τις 25 Μαρτίου, έκανε γνωστό ότι το Ιράν ήθελε «να κάνει μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα». Στις 26 Μαρτίου, σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ιράν «παρακαλούσε να κάνει μια συμφωνία».

Στις 29 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με δημοσιογράφους πάλι στο Air Force One, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν προέβλεπε την επίτευξη συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα και απάντησε: «Βλέπω μια συμφωνία με το Ιράν, ναι».

Στις 6 Απριλίου, δήλωσε ότι ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία». Την επόμενη μέρα, ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός, η οποία αρχικά υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο εβδομάδες, ενώ οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σε συμφωνία.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 15 Απριλίου, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι κοντά στο τέλος, το βλέπω πολύ κοντά στο τέλος ».

Τις επόμενες μέρες, ο Τραμπ ουσιαστικά διαβεβαίωσε ότι όλα είχαν τελειώσει: «Φαίνεται πολύ καλό που θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, και θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις 16 Απριλίου.

Στις 17 Απριλίου ισχυρίστηκε σε τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις ότι το Ιράν είχε «συμφωνήσει σε όλα», ότι «νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή δύο μέρες» και ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές».

Και στις 20 Απριλίου, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, προέβλεψε ότι «όλα θα συμβούν, σχετικά γρήγορα!»

Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ευοδώθηκε, το Ιράν εξακολουθούσε να «πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία» στις 30 Απριλίου.

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα πρέπει να αργήσει πολύ…» στοιχημάτιζε με τους δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Για μερικές ημέρες κάνει μια παύση, όμως στις 18 Μαΐου ανακοινώνει ότι αναβάλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις για δύο ή τρεις ημέρες κατόπιν αιτήματος χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει πόσο συχνά τέτοιες προβλέψεις είχαν πάει στραβά. «Υπήρξαν χρονικές περίοδοι όπου σκεφτόμασταν ότι θα πλησιάζαμε σχεδόν σε μια συμφωνία και δεν λειτούργησε», είπε ο Τραμπ, προτού προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό». Τελικά δεν ήταν, αλλά παρέμεινε απτόητος.

«Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωνε την επόμενη ημέρα σε ένα πικνίκ του Κογκρέσου.

Από τις 23 Μαΐου ξεκινά και άλλο μπαράζ προβλέψεων: είπε ότι η κυβέρνησή του «πλησιάζει πολύ περισσότερο» σε μια συμφωνία, ότι η συμφωνία «είχε αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο διαπραγματεύσεων και υπόκειται σε οριστικοποίηση» και ότι «σύντομα» θα ανακοινωθεί, καθώς συζητούνται οι «τελικές πτυχές».

Στις 28 Μαΐου, σε μια συνέντευξη με τη νύφη του, Λάρα Τραμπ, είπε ότι ήταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία», ενώ λίγες μέρες μετά διαβεβαίωνε ότι ήταν «πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε συμφωνία», αλλά το Ιράν και το Ισραήλ την έθεταν σε κίνδυνο εμπλεκόμενοι σε παράπλευρη συμπλοκή.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε μετά στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios . «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να καταρρεύσει εξαιτίας αυτών που συμβαίνουν τώρα». Ήταν τουλάχιστον η τρίτη φορά που ο Τραμπ ενημέρωνε τον Axios ότι επίκειται μια συμφωνία.

Και παρά τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Τραμπ εξακολουθεί να επιμένει.

Σε διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα (8/6), ο Τραμπ προέβλεψε «ολοκληρωτική νίκη» τις επόμενες δύο εβδομάδες και είπε ότι το Ιράν είναι «πρόθυμο να μας δώσει τα πάντα».

Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα Τρίτη (9/6), αφού παρευρέθηκε στους τελικούς του NBA στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πλευρές ήταν «στις τελευταίες στιγμές μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας» και ότι το Ορμούζ «θα ανοίξει αμέσως μετά την υπογραφή, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σε δύο ή τρεις ημέρες».

Πηγή: CNN