CNN: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, στο Πακιστάν για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν στο CNN δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να παραστεί, δεδομένου ότι ούτε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα συμμετάσχει, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εσωτερικά από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας και ομόλογος του Βανς.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος θα βρίσκεται σε ετοιμότητα να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ εάν οι συνομιλίες προχωρήσουν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, ενώ μέλη του προσωπικού του θα βρίσκονται στο Πακιστάν και θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: CNN