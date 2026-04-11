CNN: Ενδείξεις από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι η Κίνα ετοιμάζει αποστολή όπλων στο Ιράν

Πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι η Κίνα ενδέχεται να προετοιμάζει την αποστολή νέων αντιαεροπορικών συστημάτων στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση πρόσφατων εκτιμήσεων. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται ιδιαίτερα προκλητική, καθώς έρχεται λίγο μετά την εύθραυστη εκεχειρία που ανέστειλε τις εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ίδιες πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αξιοποιεί την εκεχειρία για να ανανεώσει κρίσιμα οπλικά της συστήματα με τη βοήθεια ξένων εταίρων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ισορροπία ισχύος σε περίπτωση επανέναρξης των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές που μίλησαν στο CNN, υπάρχουν ενδείξεις ότι το Πεκίνο επιχειρεί να διοχετεύσει τις αποστολές μέσω τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκρύψει την πραγματική τους προέλευση. Τα υπό μεταφορά συστήματα φέρονται να είναι φορητά αντιαεροπορικά (MANPADS), τα οποία αποτελούν ασύμμετρη απειλή για χαμηλά ιπτάμενα στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως αποδείχθηκε και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αμερικανικές εκτιμήσεις συνδέουν τα συστήματα αυτά με την κατάρριψη μαχητικού F-15 πάνω από το Ιράντην περασμένη εβδομάδα. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το αεροσκάφος επλήγη από «φορητό, θερμικά κατευθυνόμενο πύραυλο», ενώ η Τεχεράνη ανέφερε πως χρησιμοποίησε «νέο» αντιαεροπορικό σύστημα χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Παραμένει ασαφές αν το συγκεκριμένο σύστημα ήταν κινεζικής κατασκευής.

Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι «η Κίνα δεν έχει παράσχει ποτέ όπλα σε κανένα μέρος της σύγκρουσης» και κάνοντας λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Πεκίνο εργάζεται ενεργά για την αποκλιμάκωση και την επίτευξη ειρήνης.

Ενδεχόμενη αποστολή MANPADS θα σηματοδοτούσε σημαντική κλιμάκωση της κινεζικής στήριξης προς το Ιράν, σε σχέση με την έως τώρα εμπλοκή που περιοριζόταν κυρίως σε πωλήσεις τεχνολογίας διπλής χρήσης. Σύμφωνα με πηγές, τέτοιες τεχνολογίες έχουν ήδη βοηθήσει την Τεχεράνη να συνεχίσει την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και να ενισχύσει τις δυνατότητες πλοήγησης.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας τον επόμενο μήνα στο Πεκίνο, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ήδη, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα επιδιώκει μια λεπτή ισορροπία: να διατηρήσει τη στρατηγική της σχέση με το Ιράν – από το οποίο εξαρτάται ενεργειακά – χωρίς να εμπλακεί άμεσα σε μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την οποία θεωρεί χαμένη υπόθεση. Έτσι, επιχειρεί να παραμείνει επισήμως ουδέτερη, διατηρώντας παράλληλα περιθώρια άρνησης.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία φέρεται να έχει προσφέρει διαφορετικού τύπου υποστήριξη στο Ιράν, κυρίως μέσω ανταλλαγής πληροφοριών που βοήθησαν στον εντοπισμό αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, από την πλευρά του, διατηρεί στενούς δεσμούς και με τις δύο χώρες, έχοντας παράσχει στη Μόσχα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και εξάγοντας στην Κίνα μεγάλες ποσότητες πετρελαίου παρά τις κυρώσεις.