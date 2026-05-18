CNBC: Ο Κέβιν Γουόρς ορκίζεται την Παρασκευή νέος πρόεδρος της Fed

ΟΝτόναλντ Τραμπ αναμένεται να ορκίσει την Παρασκευή τον Κέβιν Γουόρς ως νέο επικεφαλής της Fed, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο CNBC.

Η εξέλιξη ολοκληρώνει μια διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του Γουόρς με σχεδόν απόλυτη κομματική ψηφοφορία.

Ο 56χρονος Γουόρς θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία έληξε την Παρασκευή, αν και παρέμεινε προσωρινά στη θέση έως την επίσημη ανάληψη καθηκόντων από τον διάδοχό του.

Με την ανάληψη της προεδρίας της Fed, ο Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας στη σύγχρονη ιστορία της, αλλά και το πλουσιότερο πρόσωπο που έχει αναλάβει ποτέ τη θέση, σύμφωνα με τις οικονομικές δηλώσεις που κατέθεσε πριν από την επικύρωση του διορισμού του.

Ο νέος επικεφαλής της Fed θα υποχρεωθεί να αποεπενδύσει μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανονισμούς δεοντολογίας που έχουν υιοθετηθεί για τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας.

Η τελετή ορκωμοσίας αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς ο Τραμπ όχι μόνο επέλεξε προσωπικά τον Γουόρς, αλλά προσδοκά ότι η Fed μετά τον Πάουελ θα επιστρέψει σε πολιτική μείωσης επιτοκίων, όπως είχε κάνει τρεις φορές μέσα στο 2025.

Ωστόσο, οι αγορές εκτιμούν ότι τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας πιθανότατα θα αποτρέψουν νέες μειώσεις επιτοκίων, έως ότου υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει προς τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed.

Υπό την ηγεσία του Πάουελ, η αμερικανική κεντρική τράπεζα απέτυχε να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο της για περισσότερα από πέντε συνεχόμενα χρόνια, γεγονός που είχε προκαλέσει επανειλημμένες επικρίσεις από τον Τραμπ και Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους.