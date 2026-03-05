Χτύπημα στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, αναφέρουν τα ιρανικά μέσα

Πλήγμα στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατάφερε η Τεχεράνη με drones, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι χτύπησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, αλλά το Πεντάγωνο είχε απαντήσει πως «οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν έφτασαν καν κοντά».

Όπως μετέδωσε το Press TV, ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου των Φρουρών, Khatam al-Anbiya επιβεβαίωσε την επιχείρηση, δηλώνοντας ότι το αεροπλανοφόρο αναχαιτίστηκε περίπου 340 χιλιόμετρα από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν.

Το πλοίο είχε μεταβεί στην περιοχή, στο πλαίσιο της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μετά το πλήγμα, το USS Abraham Lincoln και τα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν εθεάθησαν να εγκαταλείπουν τη ζώνη με μεγάλη ταχύτητα.

«Η ομάδα αεροπλανοφόρων έχει έκτοτε υποχωρήσει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή» σημείωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο της, δηλαδή τον εκφοβισμό.