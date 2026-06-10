Χρυσός: Υποχωρεί πάνω από 3,6% εν μέσω εξασθένησης των ελπίδων για ειρήνη στη Μ. Ανατολή

Οχρυσός υποχωρεί περισσότερο από 3% την Τετάρτη, καθώς οι νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή εξανεμίζουν τις ελπίδες για επίλυση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, εντείνοντας παράλληλα τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα υψηλότερα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού κινείται πτωτικά κατά 3,67%, στα 4.129,10 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Αύγουστο σημείωσαν πτώση 3,7%, στα 4.128,60 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός παραμένει θύμα των αυξανόμενων πληθωριστικών κινδύνων, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που ενισχύουν την αποστροφή προς τον κίνδυνο. Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ουσιαστικά σαμποτάρει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου», δήλωσε ο Lukman Otunuga, ανώτερος ερευνητικός αναλυτής της FXTM.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του χρυσού έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, τροφοδοτώντας φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό και περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Οι traders προεξοφλούν επί του παρόντος πιθανότητα 67% για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Η έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Τετάρτης ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις προσδοκίες σχετικά με τις κινήσεις της Fed κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σε τεχνικό επίπεδο, η υποχώρηση του χρυσού κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών (Simple Moving Average – SMA) αποτελεί πτωτικό σήμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες πιέσεις πώλησης, με τη στήριξη και των θεμελιωδών παραγόντων», δήλωσε ο Otunuga.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα υποχωρεί κατά 1,64%, στα 1.683,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο ενισχύεται κατά 0,93%, στα 1.241 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,60%, φτάνοντας τα 64,86 δολάρια ανά ουγγιά.