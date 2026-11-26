Μεικτές τάσεις εμφανίζουν οι τιμές του χρυσού στις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς τα ισχυρότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό αναζωπύρωσαν τα σενάρια ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, συνεχίζοντας τη σφιχτή νομισματική πολιτική και εντός του 2027.

Κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών, η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,5% στα 3.569,55 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αντίθετα τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) καταγράφουν άνοδο 0,9% στα 3.568 δολάρια.

Το ασήμι spot παραμένει αμετάβλητο στα 41,39 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχωρεί οριακά στα 1.291 δολάρια και το παλλάδιο σημειώνει κέρδη 1,5% στα 879,65 δολάρια (με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται κατά 4,95% στα 874 δολάρια). Την ίδια ώρα, ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου σημείωνε άνοδο 0,1% στις 103,77 μονάδες.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση το πολύτιμο μέταλλο είχε υποχωρήσει προσωρινά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3.500 δολαρίων ανά ουγγιά, προτού ανακάμψει και κλείσει τελικά με κέρδη 0,9%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεαστεί από την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές στις ΗΠΑ παραμένουν κλειστές.

Σύμφωνα με τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (δομικός PCE) —ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη της Fed για τη μέτρηση του υποκείμενου πληθωρισμού— αυξήθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2023, εξέλιξη που ενισχύει τις εκτιμήσεις των αναλυτών ότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας θα αποφασίσουν νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για περαιτέρω παρεμβάσεις το επόμενο έτος.