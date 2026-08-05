Χρυσός: Συνεχίζεται το ράλι λόγω υποχώρησης του δολαρίου και της πτώσης του πετρελαίου

Ανοδικά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε ο χρυσός, ενισχυμένος από την αποδυνάμωση του δολαρίου και τη χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού καταγράφει αύξηση 1,46%, φθάνοντας τα 4.137,04 δολάρια ανά ουγγιά και τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ ενισχύονται κατά 1%, στα 4.193,40 δολάρια.

Το δολάριο παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα –τα οποία τιμολογούνται σε δολάρια– πιο ελκυστικά στους επενδυτές που κατέχουν άλλα νομίσματα.

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν μετά από ισχυρές απώλειες στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις κι η πτώση των τιμών του πετρελαίου συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες συχνά τροφοδοτούν προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων.

Οι traders αποτιμούν πλέον σε 59% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου, ποσοστό μειωμένο από το 67% της προηγούμενης ημέρας.

Η προσοχή της αγοράς είναι πλέον στραμμένη στην έκθεση απασχόλησης της ADP που ανακοινώνεται εντός της ημέρας, καθώς και στην ευρύτερη έκθεση μισθοδοσίας (payrolls) για τον Ιούλιο, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Αναλυτές της TD Securities επισημαίνουν σε σημείωσή τους ότι αναμένουν ο χρυσός να παραμείνει σε στενό εύρος διακύμανσης κοντά στα τρέχοντα επίπεδα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμη μέταλλα η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,9%, φτάνοντας στα 1.754,35 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουνίου, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε κέρδη 1%, στα 1.363,62 δολάρια, συνεχίζοντας ανοδικά για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση.