Χρυσός: Συνέχεια στο πτωτικό σερί με φόντο το πετρέλαιο και τη συνεδρίαση της Fed

O χρυσός υποχώρησε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση , καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ενέτειναν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed την επόμενη εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,17%, διαμορφούμενη στα 4.117,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures παρέμειναν αμετάβλητα στα 4.143,30 δολάρια.

Πτωτική πορεία ακολούθησαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι (-1% στα 57,39 δολάρια), την πλατίνα (-1% στα 1.640 δολάρια) και το παλλάδιο (-1,1% στα 1.093 δολάρια) να καταγράφουν απώλειες. Παράλληλα, ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%.