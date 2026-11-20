Ισχυρές πιέσεις δέχεται η διεθνής αγορά χρυσού, με τις τιμές να καταγράφουν νέα σημαντική υποχώρηση την Παρασκευή (20/11), καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 2,01%, στα 3.551,47 δολάρια ανά ουγγιά, στις 08:39 ώρα Ελλάδας, έχοντας προηγουμένως αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, 3,61%, στα 3.551,17 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο χρυσός οδεύει προς πτώση 9%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων οκτώ μηνών.

Η υποχώρηση επεκτάθηκε στο σύνολο της αγοράς πολύτιμων μετάλλων, με το ασήμι να χάνει 5,7%, στα 41,83 δολάρια ανά ουγγιά, και την πλατίνα να σημειώνει πτώση 2,61%, στα 1.300,25 δολάρια.

Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο διατηρήθηκε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο 19 μηνών, καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.