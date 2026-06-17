Χρυσός: Σταθεροποιητικές τάσεις μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών

Ήπιες μεταβολές παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα να είναι στραμμένο και στο αποτέλεσμα της συνεδρίασης πολιτικής της Fed αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τα futures του χρυσού υποχωρούν οριακά 0,2% στα 4.352 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά η τιμή παραμένει αμετάβλητη (-0,07%) στα 4.327 δολάρια ανά ουγγιά.

Όσον αφορά στο ασήμι, τα futures κινούνται ανοδικά 0,6% στα 70,45 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά η άνοδος είναι ήπια (+0,29%) στα 70,23 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις κατέγραφε κέρδη, αφού ανέκαμψε από τα πρόσφατα χαμηλά κοντά στα 4.000 δολάρια/ουγγιά.

Το κλίμα υποστηρίχθηκε από την αισιοδοξία γύρω από μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός έχει επωφεληθεί από την επακόλουθη πτώση του δολαρίου ΗΠΑ, με τον δείκτη δολαρίου ΗΠΑ να κυμαίνεται κοντά σε χαμηλό 10 ημερών.

Η αγορά επικεντρώνεται τώρα αποκλειστικά στην πρώτη ανακοίνωση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας υπό τον Πρόεδρο Kevin Warsh.

Ένας επιθετικός τόνος από την Fed μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου και το δολάριο, ενδεχομένως περιορίζοντας την πρόσφατη άνοδο του χρυσού.

Η υποκείμενη ζήτηση για χρυσό παραμένει επίσης ισχυρή. Μια πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού έδειξε ότι το 45% των διαχειριστών αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών αναμένουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό κατά το επόμενο έτος, υπογραμμίζοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για το μέταλλο ως διαφοροποιητή χαρτοφυλακίου και γεωπολιτικό αντιστάθμισμα.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα υποχωρεί 1,2% στα 1.793,20 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο χάνει 1,2% επίσης στα 1.354 δολάρια ανά ουγγιά.