Χρυσός: Σταθεροποιητικές τάσεις με το βλέμμα στα macro και στο Ιράν

από Team MyPortal.gr
Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται σήμερα οι τιμές στον χρυσό με τις αγορές να έχουν στραμμένη την προσοχή στο Ιράν και στις ανακοινώσεις για τα macro στοιχεία των ΗΠΑ.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 0,1% στα 86,03 δολάρια την ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν άνοδο 0,68% στα 86,53 δολάρια.

«Έχουμε ήδη δει τις προσδοκίες για πολλές κεντρικές τράπεζες να μετατοπίζονται σε μια πολύ πιο επιθετική κατεύθυνση, και για τη Fed, αυτό σήμαινε την εγκατάλειψη όλων των πιθανοτήτων μείωσης των επιτοκίων για φέτος», δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στην Tastylive.

Η BofA Global Research και η Goldman Sachs μείωσαν τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ φέτος, επικαλούμενη αυξημένο πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και της αυξανόμενης ισχύος στην αγορά εργασίας.

