Χρυσός: Σταθεροποιητικές τάσεις με το βλέμμα στα macro και στο Ιράν

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται σήμερα οι τιμές στον χρυσό με τις αγορές να έχουν στραμμένη την προσοχή στο Ιράν και στις ανακοινώσεις για τα macro στοιχεία των ΗΠΑ.

Τα futures του χρυσού παραμένουν αμετάβλητα (-0,07%) στα 4.725,20 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά η τιμή υποχωρεί 0,3% στα 4.720,14 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 0,1% στα 86,03 δολάρια την ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν άνοδο 0,68% στα 86,53 δολάρια.

«Έχουμε ήδη δει τις προσδοκίες για πολλές κεντρικές τράπεζες να μετατοπίζονται σε μια πολύ πιο επιθετική κατεύθυνση, και για τη Fed, αυτό σήμαινε την εγκατάλειψη όλων των πιθανοτήτων μείωσης των επιτοκίων για φέτος», δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στην Tastylive.

«Πραγματικά εξετάζουμε τι θα μπορούσαν να δώσουν τα στοιχεία του ΔΤΚ (Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) και αν υπάρχει ισχυρότερη πληθωριστική ώθηση από ό,τι ήδη αναμένεται».

Η BofA Global Research και η Goldman Sachs μείωσαν τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ φέτος, επικαλούμενη αυξημένο πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και της αυξανόμενης ισχύος στην αγορά εργασίας.