Χρυσός: Σταθεροποιητικές τάσεις με το βλέμμα σε ΗΠΑ-Ιράν

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές κινούνται οι τιμές του χρυσού, καθώς η επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία μείωσε τις ανησυχίες για την αύξηση των επιτοκίων, ενώ οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες

Τα futures του χρυσού παραμένουν αμετάβλητα (-0,1%) στα 4.347 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά η τιμή δεν παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση (+0,1%) και διαμορφώνεται στα 4.318 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε αυξηθεί έως και 3,6% τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου.

Το ασήμι υποχωρεί σχεδόν 1% στα 69,56 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά η τιμή του ασημιού χάνει επίσης 1% στα 69,27 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα υποχωρεί 0,8% στα 1.757 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το παλλάδιο σημειώνει επίσης πτώση 1,6%.

Η Citi στο μεταξύ αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού από μηδέν έως τρεις μήνες κατά 500 δολάρια, στα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τράπεζα δήλωσε ότι το ευρύτερο κλίμα κινδύνου μπορεί να βελτιωθεί καθώς το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν μειώνει την πίεση στις αγορές πετρελαίου.