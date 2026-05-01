Χρυσός: Σε τροχιά εβδομαδιαίας υποχώρησης

Σταθεροποιητικές τάσεις παρουσιάζει η τιμή του χρυσού σήμερα, Παρασκευή, σε συνθήκες περιορισμένων συναλλαγών, ωστόσο κατευθύνονται προς εβδομαδιαία πτώση, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύει τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πολύτιμου μετάλλου καταγράφει πτώση 0,09% στα 4.625,70 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot πέφτει κατά 0.20% στα 4.612,41 δολάρια ανά ουγγιά και οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 2%, έχοντας αγγίξει χαμηλό ενός μήνα την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι όγκοι συναλλαγών ήταν χαμηλοί, καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές σε Κίνα και Ινδία — δύο από τους μεγαλύτερους καταναλωτές χρυσού παγκοσμίως — παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.

«Στην ασιατική συνεδρίαση, η αγορά θα είναι αρκετά υποτονική εξαιτίας των αργιών, οπότε βρισκόμαστε ουσιαστικά σε ένα σημείο αναμονής για τον επόμενο καταλύτη που θα δώσει σαφή κατεύθυνση στις τιμές», δήλωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν στο επίκεντρο, μετά τη δήλωση του Ιράν την Πέμπτη ότι θα απαντήσει με «μακρά και επώδυνα πλήγματα» σε αμερικανικές θέσεις, εάν η Ουάσιγκτον επαναλάβει επιθέσεις, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις διεκδικήσεις του στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αύξησε τις τιμές της βενζίνης, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος.

Μεγάλες διεθνείς χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν, επίσης, αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προηγούμενες εκτιμήσεις για δύο μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ το 2026, με τις προβλέψεις πλέον να διχάζονται μεταξύ περιορισμένης χαλάρωσης και καθόλου μειώσεων, λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και της επιφυλακτικότητας των κεντρικών τραπεζών.

Αν και ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά «ασφαλές καταφύγιο» έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια που στοχεύουν στον περιορισμό των τιμών τείνουν να μειώνουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, καθώς δεν αποφέρει τόκο.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, η τιμή του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,68% στα 74,53 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,12% στα 1.992,2 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 0,34% στα 1.538,50 δολάρια. Ο χαλκός σημείωσε άνοδο κατά 0,32% στα 5,9995 δολάρια ανά λίβρα.