Χρυσός: Σε τροχιά ανάκαμψης μετά τα χαμηλά της περασμένης εβδομάδας

H αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο από τις θετικές εξελίξεις στις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν ευνόησαν και τον χρυσό, παρότι η διαφαινόμενη αύξηση επιτοκίων από τη Fed «φρενάρει» τα κέρδη.

Πιο αναλυτικά, στη spot αγορά ο χρυσός κινείται σήμερα ανοδικά 0,67% στα 4.188, 32 δολάρια ανά ουγγιά παρότι τα futures υποχωρούν περίπου 1% στα 4.204,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ την Παρασκευή υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 11 Ιουνίου.

Το ασήμι στη spot αγορά καταγράφει άνοδο 1,7% στα 66 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 0,8% στα 65,74 δολάρια την ουγγιά.

Εννέα από τους 19 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed πιστεύουν ότι θα χρειαστεί να αυξήσουν το επιτόκιο πολιτικής φέτος.

Οι traders βλέπουν πιθανότητα 89% για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 61% πριν από τη συνεδρίαση της Fed, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Στα άλλα μέταλλα, τα futures στην πλατίνα υποχωρούν 2,3% στα 1.667 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο σημειώνει πτώση 1,4% στα 1.271 δολάρια.