Χρυσός: Σε χαμηλό 15θημέρου οι τιμές

Συνεχίζονται και σήμερα οι απώλειες στον χρυσό λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου αλλά και του γεγονότος πως οι αγορές στοιχηματίζουν υπέρ μιας νέας αύξησης στα επιτόκια από τη Fed, την ώρα που και τα μηνύματα από το μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν είναι αντικρουόμενα.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχωρεί 0,8% στα 4.076 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου. Τα futures του χρυσού καταγράφουν επίσης απώλειες 1,4% στα 4.091 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι από την άλλη στη spot αγορά κερδίζει 0,2% στα 61,76 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 0,84% στα 61,53 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι ράβδοι χρυσού έχουν μειωθεί κατά περίπου 23% από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η αυξανόμενη πληθωριστική πίεση έχει δώσει τη θέση της στις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Το δολάριο έφτασε σε υψηλό άνω του ενός έτους, καθιστώντας τους ράβδους χρυσού πιο ακριβούς για τους αγοραστές στο εξωτερικό.

Οι traders προεξοφλούν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed φέτος, σε σύγκριση με τα στοιχήματα για μία αύξηση πριν από τη συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες των ΗΠΑ, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, που αναμένονται την Πέμπτη, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική

«Εάν συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε κυρίως στον πληθωρισμό και αφαιρέσουμε το επίπεδο των 4.000 δολαρίων, τότε θα βρισκόμαστε προς την κατεύθυνση των 3.800 δολαρίων και θα συζητήσουμε για το εάν θα ακολουθήσει δοκιμή 3.500 δολαρίων», σχολίασε αναλυτής της αγοράς.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα υποχωρεί 0,1% στα 1.652,94 δολάρια ενώ το παλλάδιο ενισχύεται 0,4% στα 1.240 δολάρια.