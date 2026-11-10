Χρυσός: Πτωτικές τάσεις λόγω κατοχύρωσης κερδών και εν αναμονή σημαντικών macro στοιχείων στις ΗΠΑ

Προς νέα δεδομένα κινείται η αγορά των πολύτιμων μέταλλων, με τον χρυσό να υποχωρεί ελαφρώς σήμερα, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά τη χθεσινή άνοδο.

Η προσοχή της αγοράς είναι στραμμένη στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία αναμένεται να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη κίνηση της Fed στα επιτόκια.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού καταγράφει πτώση 0,4% στα 4.124,91 δολάρια ανά ουγγιά. Στον αντίποδα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον χρυσό παράδοσης Δεκεμβρίου σημειώνουν άνοδο 0,4 % στα 4.132,50 δολάρια.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, υπογράμμισε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα οφείλει να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο, προσθέτοντας πάντως ότι δεν έχει ακόμη διαμορφώσει πάγια θέση για τις αποφάσεις της συνόδου του Δεκεμβρίου.

Παρ’ όλα αυτά, οι traders αποτιμούν επί του παρόντος σε 84% την πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε αύξηση των επιτόκων τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον με αγωνία την ανακοίνωση της έκθεσης για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) αργότερα μέσα στην ημέρα, ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσουν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η spot τιμή στο ασήμι κατέγραψε κάμψη 0.54% στα 53,13 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.579,44 δολάρια, ενώ το παλλάδιο έμεινε και αυτό αμετάβλητο στα 1.040,47 δολάρια.