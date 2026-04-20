Χρυσός: Πτώση εν μέσω ενισχυμένου δολαρίου και αναζωπύρωσης της έντασης στη Μ. Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν τη Δευτέρα καθώς το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ η είδηση ​​ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν πάλι ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό.

Η τιμή του χρυσού στη spot αγορά υποχώρησε κατά 0,9% στα 4.784 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 13 Απριλίου νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου υποχωρούν κατά 1,4% στα 4.811,70 δολάρια.

Το δολάριο ενισχύεται, καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα σε τιμή δολαρίου πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αναφοράς κινούνται ανοδικά 0,6%.

Οι τιμές του χρυσού έχουν μειωθεί κατά περίπου 8% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, λόγω ανησυχιών ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό και να διατηρήσουν τα παγκόσμια επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για χρυσό κατά τη διάρκεια ενός από τα βασικά φεστιβάλ αγορών της Ινδίας παρέμεινε συγκρατημένη την Κυριακή, καθώς οι τιμές ρεκόρ περιόρισαν τις αγορές κοσμημάτων, αντισταθμίζοντας μια μέτρια αύξηση της επενδυτικής ζήτησης.

Μεταξύ άλλων μετάλλων, το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί1,3% στα 79,75 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε 0,8% στα 2.086,90 δολάρια και το παλλάδιο έπεσε επίσης 0,4% στα 1.553 δολάρια.