Χρυσός: Προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι εβδομάδων

Προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι εβδομάδων οδεύει ο χρυσός, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν εκτινάσσει τις τιμές του πετρελαίου, αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύεται κατά 0,08%, στα 3.979,81 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, παράδοσης Αυγούστου, κατέγραφαν απώλειες 0,22%, στα 3.983,22 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, το πολύτιμο μέταλλο έχει υποχωρήσει κατά 3,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τη 1η Ιουνίου. Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή υπερίσχυσαν της στήριξης που προσέφεραν τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, τα οποία ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα.

«Παρά τα πιο ήπια στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών παραγωγού, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα δεν επέτρεψε στους επενδυτές να υποδεχθούν θετικά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών στην KCM Trade.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή παραμένουν, με τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αποδόσεις των ομολόγων να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που συγκρατούν τον χρυσό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, πι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 12% από την αρχή της εβδομάδας, εξαιτίας των περιορισμένων ροών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, έγινε η πρώτη μεταξύ των νέων συναδέλφων του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, που τάχθηκε δημόσια υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων.

Ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοικτός σε αύξηση των επιτοκίων, εφόσον δεν υπάρξει σύντομα βελτίωση στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 73% για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του ασημιού υποχώρησε κατά 1.37%, στα 55,42 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε απώλειες 2,28%, στα 1.605 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 2,19%, στα 1.244,50 δολάρια. Ο χαλκός κινήθηκε πτωτικά κατά 1,99% στα 6,216 δολάρια ανά λίβρα.