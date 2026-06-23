Χρυσός: Πιέζει τις τιμές το ενισχυμένο δολάριο – «Βουτιά» για το ασήμι

Πτώση άνω του 1% έχουν σήμερα οι τιμές του χρυσού καθώς το ενισχυμένο δολάριο και οι αυξανόμενες προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed φέτος μείωσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 1,5% στα 4.128 δολάρια την ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 1,35% στα 4.145 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός κατέγραψε κέρδη 0,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω της αισιοδοξίας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ διαμορφώθηκε κοντά σε υψηλό 13 μηνών την περασμένη εβδομάδα.

Το δολάριο έχει λάβει υποστήριξη από μια επιθετική μετατόπιση στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της περασμένης εβδομάδας, την πρώτη υπό την προεδρία του Kevin Warsh.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής άφησαν τα επιτόκια αμετάβλητα στο 3,50%-3,75%, οι ενημερωμένες προβλέψεις έδειξαν αυξανόμενη υποστήριξη για τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) των ΗΠΑ, που αναμένονται την Πέμπτη, τον προτιμώμενο δείκτη τιμών της Fed

«Βουτιά» το ασήμι

Ισχυρή πτώση (3,7%) έχει το ασήμι στη spot αγορά με την τιμή να διαμορφώνεται στα 62,71 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν πτώση 4,2% στα 62,83 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πλατίνα υποχωρεί κατά 2,2% στα 1.646,60 δολάρια/ουγγιά ενώ και το παλλάδιο σημειώνει πτώση 2,1% στα 1.242 δολάρια ανά ουγγιά.