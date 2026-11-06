Χρυσός: Πιέσεις στις τιμές από την άνοδο του πετρελαίου – Οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Σε τροχιά υποχώρησης βρέθηκε την Παρασκευή η τιμή του χρυσού, δεχόμενη πιέσεις από την ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου. Η άνοδος στο κόστος της ενέργειας αναζωπύρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής ενόψει της ανακοίνωσης των κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Η τιμή του χρυσού στη φυσική αγορά (spot) υποχώρησε κατά 1% στα 4.046,37 δολάρια ανά ουγγιά, διατηρώντας πάντως την τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, τα προθεσμιακά συμβόλαια χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Δεκεμβρίου, σημειώνουν πτώση 1,3% στα 4.060,30 δολάρια.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η ανάκαμψη του αργού πετρελαίου αποτελεί έναν από τους κύριους πληθωριστικούς παράγοντες που ασκούν πιέσεις στον χρυσό.

Η τιμή του πετρελαίου ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, παρά το γεγονός ότι οδεύει προς σημαντική εβδομαδιαία πτώση, καθώς οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών αντισταθμίζουν προσωρινά τις ανησυχίες για την προσφορά.

Παράλληλα, οι πιέσεις στον χρυσό εντάθηκαν και λόγω της αναταραχής στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πτώση στις τεχνολογικές μετοχές της Ασίας και η ισχυρή διόρθωση στη Wall Street ώθησαν πολλούς επενδυτές στη ρευστοποίηση θέσεων χρυσού, προκειμένου να καλύψουν απαιτήσεις περιθωρίου (margin calls) σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, παραμερίζοντας προσωρινά τον παραδοσιακό ρόλο του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται στις επίσημες ανακοινώσεις για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ. Οι προθεσμιακές αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 68% για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του προηγούμενου μήνα, ενώ αξιωματούχοι της τράπεζας τάχθηκαν υπέρ της σταθερής σύσφιγξης για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Ενδεικτική της αλλαγής του κλίματος είναι και η απόφαση της Goldman Sachs να αναθεωρήσει πτωτικά την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στα τέλη του 2026, τοποθετώντας τον στόχο στα 4.150 δολάρια ανά ουγγιά από 4.650 δολάρια, επικαλούμενη την πιο αυστηρή νομισματική πολιτική της Fed.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,4% στα 51,43 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 0,65% στα 1.511,05 δολάρια και το παλλάδιο υποχωρεί κατά 1,1% στα 1.023,55 δολάρια, αν και όλα παρέμειναν σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών.