Χρυσός: Πετρέλαιο και πληθωρισμός πιέζουν τις τιμές

Ήπιες απώλειες καταγράφουν σήμερα οι τιμές του χρυσού υποχωρώντας από τα υψηλά δύο εβδομάδων που κατέγραψαν στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ώθησε ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου, την ώρα που η επενδυτική κοινότητα στρέφει την προσοχή της στη συνεδρίαση της Fed την ερχόμενη εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων αυξήσεων στα επιτόκια.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού είναι αμετάβλητη στα 4.129 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν απώλειες 0,52% στα 4.130,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά παραμένει και αυτό αμετάβλητο στα 59,70 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 0,3% στα 60,08 δολάρια ανά ουγγιά.

Στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους, με το εργαλείο CME FedWatch να δίνει πιθανότητα 77% για αύξηση τον Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι τα υψηλά επιτόκια τείνουν να μειώνουν την ελκυστικότητα των μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι ο χρυσός.

Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αφήνοντας όμως «ανοιχτό παράθυρο» για νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Στα άλλα μέταλλα, το παλλάδιο κινείται ανοδικά 0,36% στα 1.299,60 δολάρια ανά ουγγιά ενώ η πλατίνα σημειώνει άνοδο 0,6% στα 1.654 δολάρια ανά ουγγιά.