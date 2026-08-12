Χρυσός: Πάνω από τα $4.450 με φόντο το Ορμούζ – Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός των ΗΠΑ

Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν την Τετάρτη, παραμένοντας κοντά στο επίπεδο των 4.450 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από μια συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ώθησε υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Στις 08:30 ώρα Ελλάδας η τιμή spot του χρυσού (XAU/USD) ενισχυόταν κατά 0,61%, στα 4.395,01 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωναν άνοδο 0,31%, στα 4.454,80 δολάρια.

Το ασήμι (XAG/USD) κέρδιζε 0,6%, στα 65,07 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα (XPT/USD) ενισχυόταν κατά 0,5%, στα 1.750,91 δολάρια.

Ο χρυσός παρέμεινε κοντά σε υψηλό δύο μηνών, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ πληροφορίες για προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν υποδηλώνουν ότι οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται.

Το Ιράν, ωστόσο, επιμένει ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του, μεταξύ των οποίων η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκάλεσαν τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα.

Τα αντικρουόμενα μηνύματα διατηρούν έντονη τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Οι ΗΠΑ και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ανέφεραν ξεχωριστές επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενώ ελικόπτερο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε πυραύλους εναντίον φορτηγού πλοίου υπό σημαία Παναμά, το οποίο επιχειρούσε να διέλθει από τον Κόλπο του Ομάν.

Για τον χρυσό, οι επιπτώσεις στις πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν καθοριστικός παράγοντας. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Federal Reserve στη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της κατοχής χρυσού, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο ή απόδοση.

Εξάλλου, οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα στοιχεία για τον αμερικανικό δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Τετάρτη και, στη συνέχεια, τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού την Πέμπτη.

Μια χαμηλότερη του αναμενομένου ένδειξη θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις προς τη Fed για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ ένας υψηλότερος πληθωρισμός θα μπορούσε να επαναφέρει στο προσκήνιο τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων.

Οι αγορές αποφεύγουν μέχρι στιγμής τις επιθετικές τοποθετήσεις πριν από την ανακοίνωση του CPI, με τα swaps να αποτιμούν περίπου στο 50%-50% τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αύξησε τα αποθέματά της σε χρυσό για 21ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, προσθέτοντας περίπου 640.000 ουγγιές και ανεβάζοντας τα συνολικά αποθέματα στα 76,08 εκατ. ουγγιές.

Παράλληλα, τα κινεζικά ETFs που επενδύουν σε χρυσό εξακολουθούν να προσελκύουν κεφάλαια, ενισχύοντας την εικόνα ισχυρότερης θεσμικής ζήτησης που έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Tony Sycamore, ανώτερος αναλυτής αγορών της IG, δήλωσε ότι η πρόσφατη υποχώρηση του χρυσού από τα 4.435 δολάρια αντανακλούσε κατοχύρωση κερδών πριν από την ανακοίνωση του CPI, τις πιο αυστηρές δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve και τη νέα άνοδο των τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Sycamore, ο χρυσός αντιμετωπίζει πλέον καθοδική γραμμή αντίστασης κοντά στα 4.460 δολάρια, η οποία ξεκινά από το ιστορικό υψηλό των περίπου 5.602 δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου. Παράλληλα, ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών, κοντά στα 4.495 δολάρια, ενισχύει αυτή τη ζώνη αντίστασης.

Όπως εκτίμησε, ο χρυσός χρειάζεται μια σταθερή διάσπαση και των δύο αυτών επιπέδων προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ισχυρότερη ανάκαμψη προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.