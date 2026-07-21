Χρυσός: Πάνω από τα $4.056 τα futures με το βλέμμα των επενδυτών στη Μ. Ανατολή

H τιμή του χρυσού ενισχύθηκε την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τους πληθωριστικούς κινδύνους από την άνοδο του πετρελαίου και να επηρεάσουν την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot σημείωσε άνοδο 1,19%, στα 4.055,45 δολάρια ανά ουγγιά, στις 08:27 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Αύγουστο, ενισχύθηκαν κατά 1%, στα 4.056,10 δολάρια ανά ουγγιά.

«Φαίνεται ότι ο χρυσός προσπαθεί να διαμορφώσει μια βάση κάπου γύρω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων και από εκεί να επιχειρήσει εκ νέου ανοδική κίνηση», δήλωσε ο Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στρατηγικής στην Tastylive.

«Οι ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχουν κάποιες δευτερογενείς επιπτώσεις, αν και ολοένα περισσότερο οι αγορές τούς δίνουν μόνο παροδική προσοχή», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, καθώς οι αγορές στάθμισαν τις πληροφορίες για προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σε αντιδιαστολή με τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών και τις απειλές των Χούθι της Υεμένης για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη είχε λάβει από τους διαμεσολαβητές πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο των προσπαθειών διάσωσης της προσωρινής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή προοριζόταν να ανοίξει τον δρόμο για μια μόνιμη διευθέτηση που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο.

Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης οδήγησε τη Δευτέρα τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό άνω του ενός μηνός. Παράλληλα, ολοένα περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποστηρίζουν ότι τα επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο επίμονος πληθωρισμός.

Τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν αποφέρει τόκο.

Παρότι η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, οι επενδυτές αποτιμούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα 64% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του ασημιού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 2,2%, στα 57,67 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,8%, στα 1.607,20 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε επίσης κατά 0,8%, στα 1.263,73 δολάρια.

Οι Χούθι προχώρησαν στην ανακοίνωσή τους παρά τις ενδείξεις ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον επιθυμούν να επαναλάβουν τις διπλωματικές συνομιλίες, προκειμένου να ανακοπεί ο επιδεινούμενος κύκλος επιθέσεων, ο οποίος έχει σχεδόν καταστρέψει την εύθραυστη προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.