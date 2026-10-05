Χρυσός: Οριακές μεταβολές με φόντο την άμβλυνση των ανησυχιών για τα επιτόκια

Ελαφρά άνοδο καταγράφουν οι τιμές του χρυσού καθώς η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας μετρίασε τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,23% στα 4.149,81 δολάρια ανά ουγγιά και τα futures σημειώνουν κέρδη 0,4% στα 4.182,10δολάρια, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα με το ασήμι να σημειώνει άνοδο 1,6% στα 61,34 δολάρια και την πλατίνα να κερδίζει 1% φτάνοντας τα 1.720,18 δολάρια.

Η μεταστροφή στο κλίμα οφείλεται κυρίως στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, σύμφωνα με τα οποία οι μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά μόλις 29.000 τον Σεπτέμβριο, υπολειπόμενες των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Η αδύναμη αυτή επίδοση περιόρισε την πίεση προς τη Fed να προχωρήσει γρήγορα σε νέα αύξηση του κόστους δανεισμού, με τις αγορές να τιμολογούν πλέον πιθανότητα γύρω στο 20% για μια αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο, ποθητό χαμηλότερα από το 70% που εκτιμούνταν μόλις μία εβδομάδα πριν.

Παράλληλα, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι παραμένουν ενεργοί λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες τροφοδοτούνται από τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική επιχείρηση των σαουδαραβικών δυνάμεων στην Υεμένη, εξελίξεις που περιπλέκουν το έργο της Fed.

Σύμφωνα με την ANZ, ενώ τα ασθενέστερα στοιχεία απασχόλησης και η μείωση των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων προσφέρουν στήριξη στον χρυσό, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και οι νέοι κίνδυνοι ενεργειακού πληθωρισμού συνεχίζουν να θέτουν όρια στα περιθώρια ανόδου του μετάλλου.