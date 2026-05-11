Χρυσός: Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό πιέζουν τις τιμές

Ηάνοδος του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου πιέζει τις τιμές του χρυσού, καθώς πυροδοτεί ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχωρεί 0,86% στα 4.673,82 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν μείωση 1% στα 4.680,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά είναι αμετάβλητο στα 80,34 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures παραμένουν και αυτά αμετάβλητα στα 80,89 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ουσιαστικά βλέπουμε μια εξασθένηση των ελπίδων για μια επικείμενη (ειρηνευτική) συμφωνία και ο χρυσός δέχεται τις πιέσεις από την ανανεωμένη άνοδο των τιμών του αργού», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή χρυσού στην Κίνα μειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, δήλωσε το Σάββατο η Ένωση Χρυσού της Κίνας, καθώς οι επιθεωρήσεις ασφαλείας οδήγησαν ορισμένα χυτήρια να αναστείλουν την παραγωγή για συντήρηση.

«Σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το εύρος των 4.400 έως 4.800 δολαρίων εξακολουθεί να φαίνεται σταθερό, ενώ παραμένουμε σε αυτό το αδιέξοδο κατάπαυσης του πυρός χωρίς ειρηνευτική συμφωνία», πρόσθεσε ο αναλυτής.