Χρυσός: Με βαριές απώλειες κλείνει ο Σεπτέμβριος

Παρά τις καθημερινές διακυμάνσεις, ο Σεπτέμβριος κλείνει με αρνητικό πρόσημο για τον χρυσό, ο οποίος ολοκληρώνει τον μήνα με απώλειες της τάξης του 6%.

Η διόρθωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη διπλή «ψυχρολουσία» του μήνα, αφενός στη συνεχιζόμενη πίεση από τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και αφετέρου στις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις που τροφοδοτήθηκαν από το υψηλό ενεργειακό κόστος, καθιστώντας τα ασφαλή καταφύγια λιγότερο ελκυστικά έναντι των υψηλών επιτοκίων.

Σταθεροποιητικές τάσεις πάντως καταγράφουν σήμερα οι τιμές του χρυσού, μετά την ισχυρή άνοδο 1,6% της προηγούμενης συνεδρίασης. Η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου λειτούργησε ως «ανάσα» για τις ανησυχίες γύρω από τον πληθωρισμό, ωστόσο η άνοδος των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα συνέχισε να ασκεί σημαντικές πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού κινείται χωρίς αξιόλογες μεταβολές (-0,1%) στα 4.175,88 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού ενισχύονται κατά 0,6%, φθάνοντας τα 4.206,50 δολάρια. Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,65% στα 61,06 δολάρια και η πλατίνα υποχωρεί 0,4% στα 1.705,53 δολάρια

Η ανάκαμψη της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή –με τη Σαουδική Αραβία να αυξάνει τις ροές μέσω στρατηγικού αγωγού μετά από εργασίες αποκατάστασης– αντιστάθμισε εν μέρει τις ανησυχίες από το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) των ΗΠΑ, αλλά και στην έκθεση για την απασχόληση (nonfarm payrolls) την Παρασκευή, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Πίεση από τα ομόλογα: Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων κατέγραψαν άνοδο για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, αγγίζοντας υψηλά επίπεδα από το 2002, καθώς η αγορές προεξοφλούν ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος ενδέχεται να αναγκάσει τη Fed να διατηρήσει ή και να εντείνει τη νομισματική της σύσφιξη.