Χρυσός: Με κέρδη μπαίνει ο Οκτώβριος

Ανοδικά κινείται σήμερα ο χρυσός, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των απωλειών του μετά από έναν ιδιαίτερα αδύναμο μήνα, καθώς τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

Παρά την ανάσα αυτή, τα υψηλά επίπεδα στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και η ανθεκτικότητα του δολαρίου συνεχίζουν να βάζουν «φρένο» στα μεγαλύτερα κέρδη.

Στη spot αγορά ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,8% φτάνοντας στα 4.191,05 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures καταγράφουν αντίστοιχη άνοδο 0,7% στα 4.219 δολάρια. Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολούθησαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να σημειώνει κέρδη 1,4% στα 61,33 δολάρια και την πλατίνα να κινείται 1% ψηλότερα, στα 1.735,91 δολάρια.

Το κλίμα στην αγορά επηρεάστηκε καταλυτικά από τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη της Fed για τη μέτρηση του υποκείμενου πληθωρισμού. Ο δείκτης εξαιρουμένων των ειδών διατροφής και ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,2% τον Αύγουστο, κινουμένος χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ οι καθοδικές αναθεωρήσεις στα στοιχεία του προηγούμενου μήνα προσέφεραν περαιτέρω ανακούφιση στους επενδυτές.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους traders σε δραστική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Ειδικότερα, η πιθανότητα μίας νέας αύξησης των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου υποχώρησε από σχεδόν 70% στις αρχές της εβδομάδας σε περίπου 34%.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ως συνέχεια ενός δύσκολου μήνα για το πολύτιμο μέταλλο, καθώς ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε ο χειρότερος μήνας από τον περσινό Ιούνιο, με τον χρυσό να καταγράφει πτώση της τάξης του 6%. Η υποχώρηση πυροδοτήθηκε από την απόφαση της Fed να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων και να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης νομισματικής σύσφιξης, εν μέσω ανησυχιών για το αυξανόμενο κρατικό χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα που ώθησαν υψηλότερα τις παγκόσμιες αποδόσεις ομολόγων.

Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να προσφέρει νέα στοιχεία σχετικά με την πορεία των επιτοκίων και τις προοπτικές των τιμών του χρυσού.