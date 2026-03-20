Χρυσός: Με αρνητικό ρεκόρ 6ετίας κλείνει η εβδομάδα παρά τη σημερινή ανάκαμψη

Μετά την κατάρρευση της Πέμπτης, ο χρυσός σήμερα επανακάμπτει όμως οδεύει για τις χειρότερες απώλειες σε επίπεδο εβδομάδας από το 2020.

Ο χρυσός κατέρρευσε την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί σχετικά με τις πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, τροφοδοτώντας προσδοκίες για μη μείωση των επιτοκίων βραχυπρόθεσμα – ένα σενάριο που προμηνύει δυσμενείς επιπτώσεις για τα πολύτιμα μέταλλα.

Στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 0,82% στα 4.688,52 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures ενισχύονται 1,86% στα 4.691 δολάρια.

Το πολύτιμο μέταλλο, που αυτή τη βδομάδα κατέγραψε πτώση 8%, πήρε μια ανάσα κάπως από την πτώση του δολαρίου, το οποίο οδεύει προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και τρεις εβδομάδες