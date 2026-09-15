Χρυσός: Κοντά στα 4.300 δολάρια καθώς το πετρέλαιο ενισχύει τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, μετά την πτώση άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι νέες διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές από τη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.

Η άνοδος του πετρελαίου, των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και του δολαρίου ασκεί πρόσθετες πιέσεις στον χρυσό, αν και η μακροπρόθεσμη επενδυτική ζήτηση παραμένει υποστηρικτική.

Στις 08:42 ώρα Ελλάδος, η τιμή spot του χρυσού είχε οριακή πτώση 0,07% στα 4.295,57 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures υποχωρούσαν 0,36%, στα 4.336,25 δολάρια. Το ασήμι σημείωνε πτώση 0,70% στα 63,69 δολάρια, ενώ η πλατίνα παρέμενε κέρδιζε 0,46%, στα 1.764,36 δολάρια, το παλλάδιο κέρδιζε 0,42% στα 1.302,75 δολάρια.

Στο 92% η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ο χρυσός έχει δεχθεί νέες πιέσεις μετά την πτώση άνω του 1% τη Δευτέρα, όταν υποχώρησε σε χαμηλό πέντε εβδομάδων.

Οι επενδυτές επανεκτιμούν πλέον τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άνοδος των τιμών ενέργειας στον πληθωρισμό και, κατ’ επέκταση, στη νομισματική πολιτική.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 92% για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed αυτή την εβδομάδα, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος αυξάνει τον κίνδυνο να παραμείνει ο πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως λειτουργούν αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν αποδίδει τόκο και επομένως γίνεται λιγότερο ελκυστικό έναντι τίτλων που προσφέρουν απόδοση.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας.

Ο αγωγός μετέφερε εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, επιτρέποντας στο σαουδαραβικό αργό να παρακάμπτει τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά αναζητεί πρόσθετες ποσότητες.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει διευκρινίσει πόσο θα διαρκέσει η διακοπή λειτουργίας ούτε πόσο γρήγορα μπορεί να αυξήσει τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ

Στο 5% η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ώθησαν επίσης υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury άγγιξε προσωρινά το 5% τη Δευτέρα, για πρώτη φορά σε σχεδόν τρία χρόνια, αντανακλώντας τόσο τις πληθωριστικές πιέσεις όσο και τις αυξημένες ανάγκες δανεισμού της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων.

Ο χρυσός καταγράφει πλέον απώλειες άνω του 3% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έχοντας ξεπεράσει τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά στα τέλη Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν διαρκώς τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Η μακροπρόθεσμη ζήτηση στηρίζει τις προοπτικές

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν περιθώρια ανάκαμψης για τον χρυσό, καθώς διατηρεί τον ρόλο του ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια.

Η OCBC αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα πολύτιμα μέταλλα, επικαλούμενη το ισχυρότερο σημείο εκκίνησης των τιμών, τη βελτιωμένη επενδυτική συμμετοχή και τη σταθερή διαρθρωτική ζήτηση.

Ο Τσεζ Ανμπού, επικεφαλής συμβουλευτικής πλούτου της OCBC, ανέφερε ότι η ισχυρή ανάκαμψη του χρυσού τον Αύγουστο αντέστρεψε την πιο αδύναμη εικόνα των προηγούμενων μηνών, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον έγινε ευνοϊκότερο.

Η OCBC προβλέπει πλέον ότι ο χρυσός θα φθάσει τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά έως τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ θέτει στόχο 69,70 δολάρια για το ασήμι.

Ο χρυσός παραμένει σημαντικά υψηλότερα από τη ζώνη στήριξης των 4.000 δολαρίων που διαμορφώθηκε κατά την προηγούμενη διόρθωση, ενώ η ισχυρή επενδυτική συμμετοχή και η διαρθρωτική ζήτηση εξακολουθούν να στηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη εικόνα.