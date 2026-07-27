Χρυσός: Κερδοφόρα μπαίνει η εβδομάδα

Ανοδική πορεία διαγράφει ο χρυσόςωθούμενος από τη σημαντική αποκλιμάκωση στις εχθροπραξίες της Μ. Ανατολής, η οποία οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε απότομη πτώση και περιόρισε τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην κρίσιμη συνεδρίαση της Fed εντός της εβδομάδας.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο 0,9% στα 4.089 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures στο πολύτιμο μέταλλο σημειώνουν και αυτά κέρδη 0,6% στα 4.096 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά κινείται ανοδικά 1,8% στα 59,25 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 1,3% στα 4.094 δολάρια ανά ουγγιά.