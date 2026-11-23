Άνοδο σημειώνει ο χρυσός σήμερα, ανακάμπτοντας συγκρατημένα από το χαμηλό 14 μηνών στο οποίο είχε υποχωρήσει στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας. Η στροφή των επενδυτών προς παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια πυροδοτήθηκε από το ευρύ κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, την ώρα που οι αγορές αξιολογούν εκ νέου την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 2,4% στα 3.635,12 δολάρια ανά ουγγιά, τερματίζοντας ένα πτωτικό σερί πέντε διαδοχικών συνεδριάσεων, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ σημειώνουν άνοδο 2,9% στα 3.619,40 δολάρια. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η πτώση της τιμής έως τα 3.502,49 δολάρια —το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2025— έπειτα από μια εβδομάδα βαριών απωλειών περίπου 8%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση από τον Μάρτιο. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται κατά 3,5% στα 42,69 δολάρια και την πλατίνα να κερδίζει 1,2% στα 1.319,90 δολάρια ανά ουγγιά.