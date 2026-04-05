«Χρυσός» και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ακόμα ένα χρυσό στην πλούσια συλλογή του πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, δικαιολογώντας απόλυτα τον χαρακτηρισμό του φαβορί που είχε πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κάιρο, αλλά και του «άρχοντα των κρίκων».

Έναν μήνα μετά τη δεύτερη θέση στο αντίστοιχο μίτινγκ του Μπακού, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στις επιτυχίες, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό. Ο Έλληνας ολυμπιονίκης θριάμβευσε, ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου με 14.366 βαθμούς (βαθμός δυσκολίας 5.600 και εκτέλεση 8.766).

Ο «Άρχοντας των Κρίκων» φόρεσε στο στήθος το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει στην ελίτ του αγωνίσματος, ακόμη και στα 35 του χρόνια.

Ο Πετρούνιας αγωνίστηκε τρίτος κατά σειρά εκτέλεσης, θέτοντας ψηλά τον πήχη με την εμφάνισή του, που αποδείχθηκε αρκετή για την πρώτη θέση. Οι βασικοί ανταγωνιστές του, ο Αβετισιάν από την Αρμενία και ο Λιού από την Κίνα, δεν κατάφεραν να τον ξεπεράσουν, ολοκληρώνοντας το βάθρο πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.

