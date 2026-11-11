Χρυσός: Ήπια ανάκαμψη μετά το ισχυρό sell-off στον απόηχο των νέων προσδοκιών για τα επιτόκια της Fed

Οριακή άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του χρυσού, επιχειρώντας να ισορροπήσουν μετά την απότομη πτώση σχεδόν 3% που σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο 0,6% στα 4.055 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures στο πολύτιμο μέταλλο κινούνται ανοδικά 0,8% στα 4.064 δολάρια.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, ισχυρή ανάκαμψη 2,8% παρουσιάζει το ασήμι στη spot αγορά με την τιμή να διαμορφώνεται στα 52,97 δολάρια ανά ουγγιά. H πλατίνα ενισχύεται 2,1% στα 1.573 δολάρια ενώ το παλλάδιο καταγράφει άνοδο 2,5% στα 1.053 δολάρια.

Ο πληθωρισμός οδηγεί την ατζέντα

Τα ισχυρότερα του αναμενομένου μεγέθη για τον δείκτη τιμών καταναλωτή Οκτωβρίου λειτούργησαν ως καταλύτης ανατροπής στις αγορές χρήματος. Η εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ανθεκτικές οδήγησε τους επενδυτές να αναθεωρήσουν επί τα βελτίω τις προσδοκίες τους για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, προκαλώντας αναταράξεις στα διεθνή χρηματιστήρια.

Το κόστος ευκαιρίας και το ισχυρό δολάριο

Παρότι το πολύτιμο μέταλλο λειτουργεί παραδοσιακά ως καταφύγιο έναντι του πληθωρισμού, η προοπτική διατήρησης ή αύξησης των επιτοκίων λειτουργεί επιβαρυντικά. Η άνοδος του κόστους ευκαιρίας για τη διατήρηση μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου και των αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, διατήρησε το κλίμα πίεσης στη διεθνή αγορά χρυσού.