Χρυσός: Η ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία κρατά σε τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ

Κοντά στα 3.900 δολάρια κυμαίνεται και την Πέμπτη η τιμή του χρυσού, μετά το νέο ρεκόρ την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία μετά το shutdown στις ΗΠΑ και με το βλέμμα στη μείωση των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού στη spot αγορά παραμένει σταθερή (-0,06%) στα 3.868,93 δολάρια ανά ουγγιά ενώ η τιμή στα futures παραμένει και αυτή σταθερή (0,06%) στα 3.896,30 δολάρια.

Το πολύτιμο μέταλλο έφτασε σε μια σειρά από κορυφές αυτή την εβδομάδα, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έκλεισε μετά την αποτυχία του Κογκρέσου να ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Οι τιμές spot έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στα 3.895,33 δολάρια την Τετάρτη.

Morningstar: Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, το χρυσό παίρνει ώθηση – Τι λένε οι αναλυτές

«Η θέση του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου είναι ευρέως γνωστή, αλλά η αμείωτη άνοδος της τιμής του χρυσού τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εκπληκτική, με το μέταλλο να φτάνει σήμερα σε νέα υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Michael Field, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Morningstar στο CNBC την Τετάρτη.

Αν και σημείωσε ότι η αιτία της ανάκαμψης της Τετάρτης ήταν το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Field υποστήριξε ότι αυτό ήταν «απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

«Δύο σημαντικές συνεχιζόμενες συγκρούσεις, η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία, οι πρόσφατα ανακοινωθέντες δασμοί, όλα αυτά συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια πολύ ασταθή εικόνα για τους επενδυτές», είπε. «Και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, το χρυσό παίρνει ώθηση».

Ο Philippe Gijsels, διευθυντής στρατηγικής της BNP Paribas Fortis, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο χρυσός μπορεί να ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια και τώρα πιστεύει ότι η τιμή του μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο.

«Ο χρυσός πλησιάζει γρήγορα τον στόχο των 4.000 δολαρίων που θέσαμε… πριν από περίπου ενάμιση χρόνο», δήλωσε. «Τότε, η κίνηση αυτή οφειλόταν αποκλειστικά στις αγορές των κεντρικών τραπεζών, ενώ οι επενδυτές ήταν καθαροί πωλητές του κίτρινου μετάλλου, [αλλά] από την αρχή του έτους, οι επενδυτές έχουν ενταχθεί στην τάση, γεγονός που έχει σαφώς επιταχύνει την ανοδική πορεία».

Σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τετάρτη το πρωί, η στρατηγική αναλύτρια της UBS Joni Teves υποστήριξε επίσης ότι ο χρυσός παραμένει υποτιμημένος.

«Αναμένουμε ότι η ανοδική πορεία του χρυσού θα συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα, ωθούμενη από την αύξηση των θέσεων των επενδυτών και τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του χρυσού. Με τον κύκλο χαλάρωσης της Fed σε εξέλιξη, η αδυναμία του δολαρίου και η μείωση των πραγματικών επιτοκίων θα πρέπει να είναι θετικές για την τιμή του χρυσού», είπε.