Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα της εξαετίας – Γιατί υποχωρεί το δολάριο

Ο χρυσός οδεύει προς το κλείσιμο της καλύτερης εβδομάδας των τελευταίων έξι ετών, την ώρα που το αμερικανικό δολάριο καταγράφει τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Ιούνιο. Καταλύτης είναι η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία και οι αναζωπυρωμένες ανησυχίες για την απρόβλεπτη χάραξη πολιτικής του Λευκού Οίκου, που ωθούν τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια, σημειώνουν οι Financial Times.

Το πολύτιμο μέταλλο άγγιξε την Παρασκευή ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας έως τα 4.967 δολάρια, ενώ το ασήμι κινήθηκε επίσης σε ιστορικά επίπεδα, ελάχιστα κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο κόσμος προστατεύεται από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα», δήλωσε στους FT η αναλύτρια Rhona O’Connell της StoneX. «Σε τέτοιες ταραχώδεις εποχές, ο χρυσός διατηρεί τον ρόλο του ως περιουσιακό στοιχείο έσχατης ανάγκης».

Η έντονη στροφή προς τα πολύτιμα μέταλλα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη νευρικότητα των αγορών απέναντι στο γεωπολιτικό ρίσκο και την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των αμερικανικών πολιτικών αποφάσεων.

Η καλύτερη εβδομάδα από την πανδημία

Σε εβδομαδιαία βάση, η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί πάνω από 7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τα πρώτα στάδια της πανδημίας Covid-19 το 2020. Πρόκειται για μια κίνηση που υπογραμμίζει τον ρόλο του μετάλλου ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, η αδυναμία του δολαρίου λειτουργεί ενισχυτικά για τον χρυσό, καθώς τον καθιστά φθηνότερο για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Η ανοδική δυναμική δεν περιορίζεται μόνο στον χρυσό, αλλά επεκτείνεται συνολικά στα hard assets, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να θωρακιστούν απέναντι σε πολιτικούς και νομισματικούς κινδύνους.

Γιατί το δολάριο δεν ακολουθεί

Στον αντίποδα, το αμερικανικό δολάριο δυσκολεύεται να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Ο δείκτης του νομίσματος έναντι των βασικών ανταγωνιστών του, όπως το ευρώ και η στερλίνα, υποχωρεί κατά περίπου 1,1%–1,2% αυτή την εβδομάδα, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος στην τελευταία συνεδρίαση.

Η αρχική αναταραχή στις αγορές προκλήθηκε από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στους Ευρωπαίους συμμάχους, εάν αντισταθούν στις απαιτήσεις του για έλεγχο της Γροιλανδίας. Αν και η αιφνίδια αναδίπλωσή του οδήγησε σε ανάκαμψη των μετοχών στη Wall Street, το δολάριο δεν ακολούθησε την ίδια τροχιά.

Η στάση αυτή αποτυπώνει τη βαθύτερη δυσπιστία των επενδυτών απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα, η οποία δεν αντιστρέφεται εύκολα με βραχυπρόθεσμες πολιτικές δηλώσεις.

Πολιτικοί οι κίνδυνοι

Οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία προστίθενται σε μια αλυσίδα γεγονότων που έχουν επιβαρύνει την εικόνα των αμερικανικών assets: από την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο, έως την έναρξη ποινικής έρευνας κατά του προέδρου της Fed, Τζέι Πάουελ, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν, σύμφωνα με τη Seema Shah της Principal Asset Management, μια «μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή στη νοοτροπία» των επενδυτών όσον αφορά το δολάριο. «Υπάρχει μια ζημιά στο περιθώριο, μέσα από όλα τα δράματα που εξελίσσονται», σημείωσε, εξηγώντας ότι ενισχύεται η τάση διαφοροποίησης μακριά από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η κρίση έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τους πολιτικούς κινδύνους των αμερικανικών αγορών, οι οποίες επί δεκαετίες θεωρούνταν ασφαλές λιμάνι για το παγκόσμιο κεφάλαιο.

Προβλέψεις: Πίεση στο δολάριο και στροφή στα παραδοσιακά καταφύγια

Η Wall Street αναμένει περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου το 2026, καθώς η Fed συνεχίζει τις μειώσεις επιτοκίων, ενώ άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές αυξάνουν τις κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου, ασκώντας μηχανικά πρόσθετες πιέσεις στο νόμισμα.

Όπως επισημαίνει ο Peter Schaffrik της RBC Capital Markets, η αβεβαιότητα που πυροδότησαν οι κινήσεις Τραμπ ενισχύει το επιχείρημα για μείωση της έκθεσης στο δολάριο. «Αυτά τα γεγονότα μπορούν να συμβούν εντελώς απροσδόκητα», σημείωσε. «Και αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές».

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ