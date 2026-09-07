Χρυσός: Επιτόκια και πληθωρισμός «φρενάρουν» το πολύτιμο μέταλλο

Πτωτικές τάσεις καταγράφει ο χρυσός, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τα σενάρια για διατήρηση ή αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται πλέον στις κρίσιμες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,4% διαμορφούμενη στα 4.410,73 δολάρια ανά ουγγιά, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία μετά την απώλεια 1% που κατέγραψε την Παρασκευή. Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό παραδόσεως Δεκεμβρίου καταγράφουν πτώση 0,6% στα 4.450,60 δολάρια.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε σημαντικά τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1%. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν βελτίωση της αγοράς εργασίας και διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας νομισματικής σύσφιξης στη συνεδρίαση της Fed.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται πλέον τα μακροοικονομικά δεδομένα της εβδομάδας, με τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) να ανακοινώνεται την Πέμπτη και τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) να ακολουθεί την Παρασκευή. Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι μια ισχυρή μέτρηση για τον πληθωρισμό θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για τη στάση της κεντρικής τράπεζας, θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις αποδόσεις των ομολόγων και θα ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του ομίλου CME, οι traders αποτιμούν σε 58,4% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Στην υπόλοιπη αγορά των πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι παραμένει αμετάβλητο στα 66,11 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,7% στα 1.808 δολάρια ενώ το παλλάδιο ενισχύεται 0,2% στα 1.397,00 δολάρια.