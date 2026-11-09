Χρυσός: Επιστροφή κοντά στα $4.120 – Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ και οι επόμενες κινήσεις της Fed

Ανοδικά κινείται ο χρυσός τη Δευτέρα, ανακτώντας το επίπεδο των 4.120 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) σχετικά με τα επιτόκια.

Η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε κατά 0,8%, στα 4.123,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 0,9%, στα 4.132,26 δολάρια.

Η ανάκαμψη έρχεται μετά τις πιέσεις της Παρασκευής, όταν ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,4%, κοντά στα 4.070 δολάρια, στον απόηχο των ισχυρότερων του αναμενομένου στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε 165.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας όλες τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή υποχώρηση. Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων για να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε απροσδόκητα στις αρχές Νοεμβρίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ANZ, η αγορά χρυσού παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα την προηγούμενη εβδομάδα, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, το πολύτιμο μέταλλο είχε ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου βελτίωσε τις προοπτικές του. Ωστόσο, τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης ανέκοψαν προσωρινά την ανοδική πορεία.

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, ο χρυσός εξακολουθεί να διαπραγματεύεται περίπου 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ανοδικά κινούνται και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται κατά 1,6%, στα 52,79 δολάρια ανά ουγγιά, την πλατίνα κατά 1,2%, στα 1.557,25 δολάρια και το παλλάδιο κατά 2,4%, στα 1.048,14 δολάρια.

Το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ, που ανακοινώνονται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις προσδοκίες για τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, καθώς οι αγορές προεξοφλούν νέα αύξηση επιτοκίων, σε ένα περιβάλλον επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και υψηλών τιμών ενέργειας