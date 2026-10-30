Χρυσός: Έπεσε κάτω από τα 4.000 δολάρια

Σε τροχιά δεύτερης συνεχόμενης μηνιαίας πτώσης βρίσκεται ο χρυσός, καθώς οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησαν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 1% στα 3.980 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν μείωση 0,9% στα 3.994 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα άλλα μέταλλα, το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 2,7% στα 50,80 δολάρια, το παλλάδιο πέφτει κάτω από τα 1.000 δολάρια (-1,6% στα 989,12 δολάρια), ενώ η πλατίνα χάνει 2,8% στα 1.445 δολάρια.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αναζωπυρωμένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις προσδοκίες των αγορών για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, διατηρώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για το μέταλλο υπό πίεση.

Η αβεβαιότητα επιτείνεται από τη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Παρότι η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, καθώς οι αξιωματούχοι της τράπεζας συνεχίζουν να μάχονται ενάντια στον επιμόνως υψηλό πληθωρισμό.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κρατούν τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Παρά τις πιέσεις, το πολύτιμο μέταλλο βρίσκει ανάσες στήριξης κοντά στο επίπεδο των 4.000 δολαρίων χάρη στις τοποθετήσεις μακροπρόθεσμων επενδυτών και νοικοκυριών στην Κίνα, οι οποίοι αξιοποιούν τις υποχωρήσεις των τιμών για νέες αγορές. Ωστόσο, το κύμα αποφυγής ρίσκου έχει επηρεάσει αρνητικά και τα υπόλοιπα εμπορεύματα, ασκώντας πιέσεις ακόμη και στο χαλκό, παρά τη σταθερή κινεζική ζήτηση που διατηρεί τα ασφάλιστρα φυσικής παράδοσης σε επίπεδα ρεκόρ.