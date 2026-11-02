Χρυσός: Επανακάμπτει μετά το ισχυρό sell off

Με άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα για την αγορά του χρυσού, καθότι οι τιμές του πολυτίμου μετάλλου ανέκαμψαν μετά τη θεαματική πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης. Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε προσωρινά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, την ώρα που οι επενδυτές σταθμίζουν τις τελευταίες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed σχετικά με τη μελλοντική τροχιά των αμερικανικών επιτοκίων.

Στις διεθνείς αγορές, ο χρυσός άμεσης παράδοσης σημειώνει άνοδο 0,8% στα 3.907,02 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας διολισθήσει νωρίτερα στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους. Παράλληλα, τα αμερικανικά προθεσμιακά συμβόλαια χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου ενισχύονται κατά 0,4%, διαμορφούμενα στα 3,916,40 δολάρια.

Η ανάκαμψη αυτή έρχεται ως αντίδραση στη βουτιά της Παρασκευής, όταν το πολυτιμότερο μέταλλο κατέγραψε απώλειες 3,5%, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων. Η υποχώρηση αυτή αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στο κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, το οποίο υποχρέωσε πολλούς επενδυτές να ρευστοποιήσουν ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός, προκειμένου να καλύψουν margin calls,

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 3%, καθώς διέρρευσε ότι Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στη Ντόχα για έναν νέο γύρο συνομιλιών με Καταριανούς μεσολαβητές, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών περιορίζει τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που ευνοεί τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, ο άργυρος κατέγραψε σημαντική άνοδο 2,4% στα 50,34 δολάρια ανά ουγγιά.

Aντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχεται η πλατίνα που υποχωρεί 3,5% στα 1.434,65 δολάρια και το παλλάδιο που χάνει 2,5% στα 980,35 δολάρια.