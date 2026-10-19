Χρυσός: Ενισχύεται πάνω από τα 4.180 δολάρια

Ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τις εκτιμήσεις τους για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εντός του Οκτωβρίου, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς.

Στις 08:49 ώρα Ελλάδος, η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 0,44%, στα 4.184,03 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραφαν άνοδο 0,55%, στα 4.204,05 δολάρια. Το ασήμι κέρδιζε 1,01%, φτάνοντας τα 57,885 δολάρια, η πλατίνα σημείωνε άνοδο 1,58%, στα 1.665,80 δολάρια, και το παλλάδιο ενισχυόταν κατά 1,59%, στα 1.133,75 δολάρια ανά ουγγιά, ο χαλκός σημείωνε κέρδη 0,92% στα 6,62 δολάρια η λίβρα.

Ο χρυσός είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες 0,7%. Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις Γουόρς, οι επενδυτές μείωσαν κάτω από το 20% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Τα υψηλότερα από τις προβλέψεις στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό είχαν προηγουμένως ενισχύσει τις προσδοκίες περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης και το δολάριο. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Fed, ωστόσο, ανέκοψαν αυτή την τάση.

Τα υψηλά επιτόκια συνήθως επιβαρύνουν τον χρυσό, καθώς δεν προσφέρει τόκο. Παρ’ όλα αυτά, το πολύτιμο μέταλλο διατηρείται πάνω από τα 4.000 δολάρια από τον Αύγουστο, υποστηριζόμενο από τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Παραμένει, πάντως, περίπου 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αναλυτές της ANZ επισημαίνουν ότι οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά και τη βιωσιμότητα του χρέους ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού ως αντιστάθμισμα κινδύνου, παρά την πίεση από τις υψηλές αποδόσεις ομολόγων και το ισχυρό δολάριο.

Στην Κίνα, οι επενδυτές εξακολουθούν να στρέφονται στον χρυσό λόγω της αδυναμίας των αγορών μετοχών και ακινήτων, ενώ οι κεντρικές τράπεζες επιδιώκουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση των αποθεματικών τους.

Η ANZ προβλέπει περιορισμένα περιθώρια ανόδου βραχυπρόθεσμα, αλλά εκτιμά ότι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2027, εφόσον διατηρηθεί η ζήτηση από επενδυτές και κεντρικές τράπεζες.