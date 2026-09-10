Χρυσός: Ενισχύεται λόγω της εξασθένησης του δολαρίου – Το βλέμμα στον πληθωρισμό

O χρυσός σημειώνει σήμερα μικρή άνοδο, υποστηριζόμενο από την αποδυνάμωση του δολαρίου, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Στη spot αγορά το πολύτιμο μέταλλο καταγράφει άνοδο 0,6% στα 4.429,29 δολάρια ανά ουγγιά,ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ με παράδοση τον Δεκέμβριο ενισχύονται κατά 0,1% στα 4.469,20 δολάρια.

«Προς το παρόν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο έχουν δευτερεύουσα σημασία για τον χρυσό. Αντίθετα, ο χρυσός αντλεί ώθηση από την αποδυνάμωση του δολαρίου, το οποίο, αξιοσημείωτα, δεν σημειώνει άνοδο παρότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ αυξάνονται», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Edward Meir.

Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή έχουν προγραμματιστεί να δημοσιευθούν την Παρασκευή.

Η Fed θα διατηρήσει το επιτόκιο αμετάβλητο στη συνεδρίασή της στις 15-16 Σεπτεμβρίου και για το υπόλοιπο του έτους, αψηφώντας για άλλη μια φορά τις προσδοκίες της αγοράς για μια σειρά αυξήσεων, σύμφωνα με την πλειοψηφία των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο χρυσός στηρίζεται «καθώς οι δημοσιονομικές πιέσεις στις ΗΠΑ συνεχίζουν να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη αξία του δημόσιου χρέους και του νομίσματος που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότησή του», ανέφερε σε σημείωμά του ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ.

Τον περασμένο μήνα, το συνολικό χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά, προκαλώντας νέες προειδοποιήσεις ότι ετοιμάζεται δημοσιονομική κρίση.

Μεταξύ των άλλων μετάλλων, το ασήμι στη spot αγορά σημειώνει άνοδο κατά 0,8% στα 67,80 δολάρια ανά ουγγιά, η τιμή της πλατίνας μειώθηκε κατά 0,3% στα 1.894,80 δολάρια και η τιμή του παλλαδίου σημείωσε άνοδο 0,5% στα 1.363,75 δολάρια.