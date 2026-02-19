Χρυσός: Χωρίς αξιόλογες μεταβολές

Μετά την άνοδο 2% την Τετάρτη, σήμερα η τιμή του χρυσού κινείται με ήπιες μεταβολές, με την αγορά να αναμένει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, καθώς αναμένεται να καθορίσουν τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο 0,6% στα 5.008 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures κινούνται ανοδικά 0,2% στα 5.019,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο ΗΠΑ παραμένει σταθερό σε υψηλό άνω της εβδομάδας, καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα σε τιμή δολαρίου πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Στο μεταξύ, τα πρακτικά της Fed του Ιανουαρίου έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφώνησαν σχεδόν ομόφωνα να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίασή τους, αλλά παρέμειναν διχασμένοι ως προς τα επόμενα βήματά τους, με αρκετούς να είναι ανοιχτοί σε αυξήσεις επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, ενώ άλλους να τείνουν να υποστηρίξουν περαιτέρω μειώσεις εάν ο πληθωρισμός υποχωρήσει.

Οι αγορές αναμένουν επί του παρόντος ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων φέτος θα γίνει τον Ιούνιο, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME. FEDWATCH

Οι επενδυτές επικεντρώνονται τώρα στις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας που θα καταβληθούν αργότερα σήμερα και στην έκθεση για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες της Παρασκευής, την προτιμώμενη μέτρηση πληθωρισμού της Fed.

Η τιμή του ασημιού στη spot αγορά αυξάνεται κατά 1,8% στα 78,58 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από άνοδο άνω του 5% την Τετάρτη.

Η τιμή της πλατίνας κινείται ανοδικά 0,4% στα 2.097,80 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο αυξάνεται κατά 0,85% στα 1.748 δολάρια.