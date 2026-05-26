Χρυσός: Χωρίς αξιόλογες μεταβολές με το βλέμμα στο Ιράν

Nέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερα επιτόκια, πιέζοντας τις τιμές του χρυσού στη spot αγορά.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχωρεί 0,8% στα 4.532 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν οριακή άνοδο 0,1% στα 4.530 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά καταγράφει απώλειες 1,7% στα 76,78 δολάρια την ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 1% στα 76,96 δολάρια.

Οι αμερικανικές δυνάμεις τα ξημερώματα της Τρίτης πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν εναντίον στόχων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, σε αυτό που χαρακτήρισε ως αμυντικές ενέργειες.

Οι αγορές προβλέπουν μια αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από το τέλος του έτους, με πιθανότητα 56% να συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Η πλατίνα κινείται ανοδικά 1% στα 1.959,70 δολάρια και το σημειώνει αύξηση κατά 1,8% στα 1.384,50 δολάρια.